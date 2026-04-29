Учения по противодействию опасным вирусам прошли в нижегородском аэропорту

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова прошли учения по выявлению пассажиров с опасными инфекциями, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
По легенде учений, на борту, который следовал до Нижнего Новгорода, был обнаружен пассажир с симптомами холеры. Участники отработали все действия: схему оповещения, порядок взаимодействия служб при возникновении ЧС, правила соблюдения биологической безопасности, локализацию эпидемического очага, эвакуацию пациента, дезинфекцию.
Как уточнили представители аэропорта, все участники продемонстрировали отлаженный алгоритм действий, мероприятия прошли в максимально сжатые сроки.
Ранее мы писали, что запрещенные продукты из Узбекистана сожгли в нижегородском аэропорту.