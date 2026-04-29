Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учения по противодействию опасным вирусам прошли в нижегородском аэропорту

Их участниками стали сотрудники авиаузла, Роспотребнадзора, Минздрава, МВД.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова прошли учения по выявлению пассажиров с опасными инфекциями, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По легенде учений, на борту, который следовал до Нижнего Новгорода, был обнаружен пассажир с симптомами холеры. Участники отработали все действия: схему оповещения, порядок взаимодействия служб при возникновении ЧС, правила соблюдения биологической безопасности, локализацию эпидемического очага, эвакуацию пациента, дезинфекцию.

Как уточнили представители аэропорта, все участники продемонстрировали отлаженный алгоритм действий, мероприятия прошли в максимально сжатые сроки.

Ранее мы писали, что запрещенные продукты из Узбекистана сожгли в нижегородском аэропорту.