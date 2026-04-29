«Пицца со шпинатом, картофель с укропом, суп с петрушкой». Минские школы тестируют новое меню

Пилотный проект по включению в школьное меню салатов и зелени начался в средних школах № 4 и № 21 имени Н. Ф. Гастелло. В день презентации проекта детям предлагали плов с укропом и салат из свежих помидоров с зеленью.
— У нас действует большой проект «Минск — здоровый город», и сейчас упор идет на то, чтобы разнообразить в том числе и школьный рацион. Одно из направлений — добавление зеленой продукции — петрушки, укропа, щавеля — в питание ребят, — рассказала заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго.
Как отмечает директор средней школы № 4 Наталья Маляревич, зачастую любимыми блюдами школьников являются блинчики с вареньем, творогом и шоколадом. Она допустила, что с внедрением нового меню учащимся понравятся также пицца со шпинатом, картофель с укропом, суп с петрушкой.
Профессор кафедры гигиены и охраны здоровья детей с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Елена Гузик обратила внимание, что зеленые листовые овощи имеют низкую калорийность. Кроме того, в них содержится большое количество пищевых волокон. Речь идет про вещества, которые способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника, связывают и выводят токсичные элементы.
Также пищевые волокна снижают риск переедания. В зеленых листовых овощах содержатся витамины группы B, А, С, РР, К, Е, макро- и микроэлементы.