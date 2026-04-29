Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

200 собак погибли при пожаре на улице Воронихина в Нижнем Новгороде

Собаки погибли во время пожара в надворной постройке на улице Воронихина в Нижнем Новгороде.

Собаки погибли во время пожара в надворной постройке на улице Воронихина в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание в Ленинском районе тушили 30 специалистов чрезвычайного ведомства при помощи шести единиц техники. Когда первые подразделения прибыли на место, огонь охватил уже 50 квадратных метров.

Хозяйка постройки рассказала, что в огне погибли 200 собак. Теперь дознавателям МЧС предстоит установить причины пожара.

Напомним, шесть человек погибли во время пожаров в Нижегородской области за неделю. С 20 по 26 апреля в регионе зарегистрировали 43 возгорания.