200 собак погибли при пожаре на улице Воронихина в Нижнем Новгороде

Собаки погибли во время пожара в надворной постройке на улице Воронихина в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание в Ленинском районе тушили 30 специалистов чрезвычайного ведомства при помощи шести единиц техники. Когда первые подразделения прибыли на место, огонь охватил уже 50 квадратных метров.
Хозяйка постройки рассказала, что в огне погибли 200 собак. Теперь дознавателям МЧС предстоит установить причины пожара.
Напомним, шесть человек погибли во время пожаров в Нижегородской области за неделю. С 20 по 26 апреля в регионе зарегистрировали 43 возгорания.