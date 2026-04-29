Фальков назвал медицину драйвером развития мировой науки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Медицина и науки о жизни сегодня являются одними из ключевых драйверов развития мировой науки. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Что касается медицины и, в более широком смысле, науки о жизни, они, безусловно, являются сегодня драйверами развития науки в целом в мире. Нам предстоит применить лучшие отечественные разработки и создать устойчивую экосистему таких технологий», — сказал Фальков на стратегической сессии «Медицина: инновационное развитие ассистивных технологий» в конгресс-центре Сеченовского Университета.
Министр отметил, что совместно с госкорпорацией «Ростех» и АО «ЦИТО» развивается взаимодействие, которое позволит использовать научный потенциал для полного цикла создания передовых средств реабилитации.
«Сегодня мы находимся на новом этапе. Наши университеты значительно укрепились, но и масштаб задач, который стоит перед страной в этой области, стал принципиально иным», — добавил Фальков.
В рамках демонстрационной площадки ведущие вузы и компании представили образцы инновационных продуктов — от нейроэлектродов нового поколения до протезных систем и первого российского цифрового микроскопа.