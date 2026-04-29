Деревня Караулово в Нижегородской области уже несколько лет уходит под землю

В деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области обвалился еще один дом из-за очередного оползня. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, ситуацию на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщает контент-партнер «РГ» Pravda.nn, деревня уходит под землю уже не первый год.
Проблема оползней в деревне Караулово продолжается уже десятки лет. Однако ситуация обострилась именно в 2020 году. Жители стали замечать на стенах своих домов трещины, а земля в овраге стала резко уходить вниз. Специалисты установили, что причиной оползней стало переувлажнение почвы.
Весной 2021 года несколько домов буквально сползли в овраг, впоследствии рухнул еще один дом, нежилой. Еще тогда специалисты говорили о том, что ситуация с оползнями будет лишь ухудшаться.
Дом № 58 по улице Новой пошел трещинами еще пять лет назад. Весной 2023 года хозяева обнаружили, что задняя стена разрушилась и ушла вниз. Вместо сада, теплицы и огорода во дворе зиял глубокий овраг. Несколько лет дом стоял буквально на краю провала, а в апреле этого года вместе с грунтом в одно мгновение рухнул. Жители домов напротив боятся, что и их жилища окажутся под землей.
«Мы прислушиваемся к каждому шороху, каждому треску, потому что не знаем, насколько стремительно ситуация будет развиваться дальше», — говорят люди.
Власти не раз вводили режим ЧС, вели мониторинг, расчищали русло оврага, чтобы вода не застаивалась и не подмывала грунт, меняли водопровод, который прорывало из-за ветхости, из-за чего почва вновь перенасыщалась влагой. Однако этих мер оказалось недостаточно.
Снежная зима обострила ситуацию. Переувлажненная почва вновь сошла, повредив водопровод и оставив 50 домов без воды. Систему водоснабжения починили, однако она, как и газоснабжение, все еще находится под угрозой оползней.
По словам администрации района, владельцам пяти домов, находящихся в зоне ЧС, был предложен вариант реквизиции с денежной выплатой, они отказались. Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Региональному руководству поручено отчитаться о ходе расследования и мерах по защите жителей.
Также в Вадском муниципальном округе Нижегородской области образовался провал на участке дороги Вад — Новый Мир при въезде на виадук через трассу М-12. Движение было перекрыто.
В селе Ендовищи оползень буквально разломил улицу надвое. Жители 44 домов остались без газа и отопления.
Карстовый провал глубиной четыре метра образовался возле дома в деревне Валтово Навашинского округа. Эксперты назвали причиной этого явления грунтовые воды и изменение давления воды.
По сообщениям Pravda.nn, в том же Кстовском районе оползень сошел в деревне Карабатово, жилые постройки вне зоны риска. В Нижнем Новгороде на улице Родионова рядом с ЖК находится овраг, где местные жители также зафиксировали движение почвы.