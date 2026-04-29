Амир Гараев подписал новое соглашение с «Торпедо»

Срок действия контракта — до конца следующего сезона.

Амир Гараев подписал новое соглашение с «Торпедо». Игрок атаки присоединился к нашей команде в конце декабря, перейдя из хоккейного клуба «Сочи».

9 января Амиру исполнилось 25 лет. Как нападающий «Торпедо» в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ он заработал 11 баллов (5 + 6), к ним добавил 4 очка в плей-офф (1 + 3). Трижды голы Гараева становились победными, в том числе в первом домашнем матче розыгрыша Кубка Гагарина с «Северсталью».

— Продление контракта с Амиром — это результат его честной, терпеливой работы в «Торпедо». У него есть все необходимые человеческие и профессиональные качества, чтобы продолжать расти и прогрессировать вместе с командой, — такой комментарий дал генеральный директор нижегородского клуба Евгений Забуга.

В Континентальной хоккейной лиге Гараев выступал только за «Сочи» и «Торпедо». Нынешний контракт на год имеет односторонний характер, то есть даёт Амиру право оставаться лишь в первой команде системы.