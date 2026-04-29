Нижегородская область вошла в лидеры по заявкам на конкурс «Быть, а не казаться»

Завершилась заявочная кампания Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», который проходит в третий раз по поручению Президента России. В этом году проект собрал рекордные 80 тысяч заявок.
Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, средний возраст участников составляет 30 лет, при этом треть конкурсантов — молодые люди до 18 лет. Конкурс направлен на развитие наставничества, формирование кадрового резерва и поддержку патриотического воспитания.
«Воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности — приоритетная задача, которая стоит перед нами в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. Все больше людей хотят делиться своим опытом», — отметил Чернышенко.
Наибольший интерес вызвали номинации «Опытный наставник» (38% заявок) и «Начинающий наставник» (35%). Также участники могли заявиться в направлениях «Наставник-лидер», «СВОй наставник», «Наставник на службе» и новой категории «Быть примером» для работы с подростками группы риска.
По словам главы Росмолодёжи Григория Гурова, больше всего заявок поступило из Московской, Нижегородской, Кемеровской и Белгородской областей, а также Татарстана. Впервые к конкурсу присоединились участники из Абхазии. Победители прошлых лет продолжают реализовывать наставнические проекты в регионах.
«Благодаря конкурсу “Быть, а не казаться” наставники могут присоединиться к профессиональному сообществу и войти в кадровый резерв. Претендентами на победу становятся люди со всей страны разных профессий и возрастов: это школьники и учителя, ветераны СВО, пожарные, микробиологи, балетмейстеры и представители других профессий», — рассказал он.
Сейчас проходит экспертный отбор, его итоги подведут в мае. Летом состоятся полуфиналы в федеральных округах, а осенью — финал, в котором примут участие 400 человек.
Организатором конкурса выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи совместно с федеральными ведомствами и общественными организациями.