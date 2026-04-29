Стало известно, каким будет памятник князю Владимиру, который откроют в Калининграде 6 июня

Памятник князю Владимиру в Калининграде планируют установить к 6 июня. В среду, 29 апреля, внешний вид монумента прошел согласование на заседании совета по культуре при губернаторе Алексее Беспрозванных.
Памятник появится возле Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы. Общая высота его составит 10,5 м, высота самой скульптуры — 6 м.
Напомним, этот памятник планировали поставить еще в 2015 году, к очередному визиту патриарха Кирилла. Но планы поменялись. Как сказал тогдашний мэр Александр Ярошук, приостановка работ была связана с нехваткой средств у неких спонсоров. Не нашлись деньги и в следующие годы.
В 2017 году территорию будущего монумента передали в безвозмездное пользование приходу Кафедрального собора Христа Спасителя.