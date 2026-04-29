Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В техникумах и колледжах Кузбасса прошел единый день открытых дверей

Для школьников провели мастер-классы по электромонтажу, техобслуживанию авто и управлению техникой на симуляторе.

Источник: Национальные проекты России

Единый дверь открытых дверей состоялся 18 апреля в техникумах и колледжах Кузбасса по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Для школьников 8−11-х классов и их родителей провели профпробы, экскурсии и собрания, сообщили в министерстве образования региона.

В Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме будущие абитуриенты познакомились с направлением «Разработка и управление программным обеспечением», а для родителей провели экскурсии по мастерским. Новокузнецкий транспортно-технологический техникум организовал мастер-классы по электромонтажу, управлению подвижным составом, техническому обслуживанию автомобилей и летательных аппаратов. В Осинниковском горнотехническом колледже ребята освоили навыки работы с упаковкой и обслуживания покупателей.

В кластере «Транспорт Кузбасса» прошли мастер-классы и пробы по автотранспортному направлению. Школьники на 3D-симуляторе диагностировали автомобильное реле, изучили историю измерительных материалов, принципы работы промышленного оборудования и попробовали управлять трактором на симуляторе. Анжеро-Судженский политехнический колледж дал ученикам возможность погрузиться в мир горной промышленности, ознакомиться с устройством и принципами работы карьерной техники.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.