В техникумах и колледжах Кузбасса прошел единый день открытых дверей

Единый дверь открытых дверей состоялся 18 апреля в техникумах и колледжах Кузбасса по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Для школьников 8−11-х классов и их родителей провели профпробы, экскурсии и собрания, сообщили в министерстве образования региона.
В Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме будущие абитуриенты познакомились с направлением «Разработка и управление программным обеспечением», а для родителей провели экскурсии по мастерским. Новокузнецкий транспортно-технологический техникум организовал мастер-классы по электромонтажу, управлению подвижным составом, техническому обслуживанию автомобилей и летательных аппаратов. В Осинниковском горнотехническом колледже ребята освоили навыки работы с упаковкой и обслуживания покупателей.
В кластере «Транспорт Кузбасса» прошли мастер-классы и пробы по автотранспортному направлению. Школьники на 3D-симуляторе диагностировали автомобильное реле, изучили историю измерительных материалов, принципы работы промышленного оборудования и попробовали управлять трактором на симуляторе. Анжеро-Судженский политехнический колледж дал ученикам возможность погрузиться в мир горной промышленности, ознакомиться с устройством и принципами работы карьерной техники.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.