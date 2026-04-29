Сезон хайкинга в Сочи открыт: доступны маршруты к реликтовым лесам и старым подъемникам

В Сочи в конце апреля официально стартовал сезон пеших прогулок по горным склонам. Первыми для туристов стали доступны два популярных маршрута — «Папоротниковая» и «Заброшенный бугель». Как отмечают в пресс-службе горного курорта, хайкинг традиционно является одним из самых востребованных видов летнего отдыха в Сочи благодаря развитой инфраструктуре и уникальным природным ландшафтам.
Особенности первых маршрутов:
Экотропа «Папоротниковая». Кольцевой маршрут расположен на высоте 900 метров над уровнем моря. Свое название он получил благодаря уникальной флоре — здесь произрастает 11 видов и подвидов древних папоротников.
Тропа «Заброшенный бугель». Маршрут ведет к верхней станции исторической канатной дороги ВЛ-1000. Этот объект, построенный еще в 1974 году, был одной из первых бугельных линий в горах Сочи и сегодня считается интересной технической достопримечательностью.
Всего на территории курорта проложено около 40 километров экотроп различной степени сложности. Уточняется, что остальные пешие маршруты будут открываться поэтапно. Скорость их запуска напрямую зависит от погодных условий и темпов таяния снега на более высоких отметках.