Сезон хайкинга в Сочи открыт: доступны маршруты к реликтовым лесам и старым подъемникам

В Сочи в конце апреля официально стартовал сезон пеших прогулок по горным склонам. Первыми для туристов стали доступны два популярных маршрута — «Папоротниковая» и «Заброшенный бугель». Как отмечают в пресс-службе горного курорта, хайкинг традиционно является одним из самых востребованных видов летнего отдыха в Сочи благодаря развитой инфраструктуре и уникальным природным ландшафтам.