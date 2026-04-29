Беспрозванных проверил гимназию, колледж и ФОК в Советске и анонсировал пятилетний план

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил Советск с рабочей поездкой. Вместе с заместителем Натальей Ищенко и министром образования Светланой Трусеневой он осмотрел гимназию № 1, общежития Технологического колледжа, ФОК «Дружба» и городские общественные территории. По итогам глава региона дал несколько поручений и анонсировал пятилетнюю программу развития муниципалитета.
Гимназия № 1 работает в здании 1945 года постройки. Сейчас там учатся 776 детей. В 2023 году отремонтировали фундамент, фасад и кровлю спортзала начальной школы, в 2024-м — отопительную систему, в прошлом году — столовую и полы в классах. Беспрозванных поручил подготовить план реконструкции. Начать решили с цокольного этажа.
Два общежития Технологического колледжа тоже ждёт модернизация. На улице Победы уже привели в порядок фасад и крышу, на Мамина-Сибиряка заменили окна, вход и пути эвакуации. Губернатор велел подготовить программу ремонта для всех общежитий, которые в этом нуждаются.
На ледовую арену ФОКа «Дружба» в этом году выделили 40 миллионов рублей. За эти деньги купят ледозаливочную машину и проведут монтаж засыпной плиты охлаждения. Беспрозванных также попросил продумать компенсации родителям за дорогую хоккейную экипировку. Депутат Заксобрания Евгений Абарюс пообещал, что «Единая Россия» возьмёт ход работ на партийный контроль.
Губернатор осмотрел городской парк, стадион и Зелёный театр. Последнему, по его мнению, нужна комплексная реконструкция, чтобы превратиться в современную площадку для мероприятий высокого уровня. Беспрозванных поручил начать разработку единой концепции благоустройства и проектно-сметной документации.
В итоговом комментарии глава региона сказал: «У Советска — очень большой потенциал. Здесь живут хорошие, неравнодушные люди, которые любят свой город. Сделаем всё возможное, чтобы создать для них комфортные условия». Он также анонсировал пятилетнюю программу «Инфраструктура 80−85», которую обсудят с жителями и дополнят их инициативами.