Жителя Нижегородской области заподозрили в госизмене

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Житель Нижегородской области, собиравший деньги с обманутых мошенниками россиян и переводивший их на нужды ВСУ, задержан по подозрению в госизмене, сообщает региональное управление ФСБ.

Установлено, что 25-летний житель города Кстово был завербован спецслужбами Украины и выполнял их задание по сбору денежных средств с граждан Российской Федерации. Далее подозреваемый перечислял похищенные средства на указанные представителями иностранной спецслужбы банковские счета для финансирования ВСУ.

«Я буду работать курьером у мошенников, буду забирать деньги у граждан России и отправлять их на Украину», — говорит мужчина на видео, отправленном им кураторам, эти материалы, как и переписку подозреваемого с иностранными спецслужбами, предоставило УФСБ региона.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.