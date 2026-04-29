Миллион рублей в лотерею выиграл волгоградец

В Волгограде Виталий Анепкин выиграл крупную сумму в лотерею. Его выигрыш составил один миллион рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию от организаторов.
Незадолго до розыгрыша Виталий купил всего три билета через мобильное приложение. И, как оказалось, это решение оказалось судьбоносным. После подведения итогов тиража, стало известно, что именно ему достался миллионный приз. На встрече в лотерейном центре в Москве, где оформляли его выигрыш, Виталий поделился удивительной историей. Оказалось, что его победа — это исполнение заветного желания жены.
— Моя супруга загадала желание: «Вот бы прилетел нам откуда-то миллион», — рассказывает счастливый победитель с улыбкой. — И вот через небольшой промежуток времени я выиграл. Родные раньше замечали, что мне везет, а я не обращал на это внимания. Теперь можно считать меня счастливчиком.
Сейчас Виталий живет в Московской области, где работает контролером на складе автозапчастей. В свободное от работы время он предпочитает проводить время с семьей и путешествовать. Миллионный выигрыш, как решили на семейном совете, направят на ремонт дома, где они проживают.