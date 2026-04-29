Пермская полиция ищет хозяев для служебных собак, ушедших на пенсию

Животных отдают в добрые руки бесплатно.

Центр кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю пристраивает служебных собак, которые больше не могут работать.

Четвероногие добросовестно несли службу, но из-за возраста или болезней вынуждены уйти на покой. Животных отдают в добрые руки бесплатно.

Новый дом ищут:

Немецкая овчарка по кличке Сказка (8 лет, списана по предельному возрасту);

Бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Ева (8 лет, списана по предельному возрасту).

Собаки с уже сформировавшимся характером, приучены к строгой дисциплине. Желающим забрать питомца нужно обращаться в ЦКС по телефонам: 8 (342) 262−82−64 или 8−922−377−50−59 (Сачева Людмила Геннадьевна).