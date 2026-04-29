Пермская полиция ищет хозяев для служебных собак, ушедших на пенсию

Центр кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю пристраивает служебных собак, которые больше не могут работать.
Четвероногие добросовестно несли службу, но из-за возраста или болезней вынуждены уйти на покой. Животных отдают в добрые руки бесплатно.
Новый дом ищут:
Немецкая овчарка по кличке Сказка (8 лет, списана по предельному возрасту);
Бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Ева (8 лет, списана по предельному возрасту).
Собаки с уже сформировавшимся характером, приучены к строгой дисциплине. Желающим забрать питомца нужно обращаться в ЦКС по телефонам: 8 (342) 262−82−64 или 8−922−377−50−59 (Сачева Людмила Геннадьевна).