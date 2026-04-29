Завершилась выставка «Дни муниципальных образований. Верхний Дон»

В южной столице прошла завершающая выставка «Дни муниципальных образований Ростовской области. Верхний Дон». Мероприятие, проходившее на площадке исторического парка «Моя Россия — моя история», стало ярким финальным аккордом масштабной выставки, которая объединила под своим крылом все 55 муниципалитетов региона.
На экспозиции туристического кластера «Верхний Дон» свои достижения представили Боковский, Верхнедонской, Кашарский и Шолоховский районы. Они продемонстрировали результаты работы в сфере образования, культуры, социальной сфере и АПК.
Впервые за время проведения выставки на третьем этаже организовали виртуальную экскурсию по Верхнему Дону, что позволило наглядно познакомиться с природными локациями кластера, событийным календарём, возможностями санаторно-курортного отдыха и активного туризма.
«Тот факт, что Верхний Дон будет туристическим кластером, вдохнёт новую жизнь в районы. Конечно, каждый рубль, привезённый в наши муниципалитеты, — это рабочие места, налоги, новое развитие и благодатная почва, чтобы люди жили, работали и радовались своей малой родине», —отметил депутат Госдумы РФ Николай Гончаров.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов подчеркнул, что музей-заповедник Шолохова — ядро, вокруг которого строится вся идея.
«Это святые для нас места, которые являются одновременно и центрами, и катализаторами для развития туристического движения вокруг. Создание туристического кластера “Верхний Дон” — это системное развитие северных территорий, ремонт дорог, модернизация гостиничных объектов и реставрация музеев», — добавил он.
Министр экономразвития Дона Павел Павлов подчеркнул, что такие проекты — ключ к раскрытию туристского потенциала региона.
Добавим, выставку «Дни муниципальных образований Ростовской области. Верхний Дон» посетили более 1,9 тыс. человек. В ходе мероприятия анонсирован запуск новой программы лояльности «Я — местный».