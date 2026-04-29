Популярные капсулы для стирки попали под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил популярные капсулы для стирки в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Популярные капсулы для стирки попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщает Госстандарт.

Под запретом оказались капсулы для стирки марки Bofon 3 в 1, производителем которых является Китай. На маркировке производитель указал, что капсулы подходят для всех типов стиральных машин. В Госстандарте уточнили: они не могут применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Причина — превышение показателя «пенообразующая способность». При норме не более 180 мм он составил 202 мм в указанных капсулах.

Госстандарт запретил популярные капсулы для стирки в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.

Средство запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 апреля 2026 года.

Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 мая 2026 года: вырастут пенсии и пособия, начнутся отключения горячей воды, льготный проезд для пенсионеров, новые правила для жилых домов.

Кстати, синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

Ранее белорусский нотариус назвала документ, который надо хранить до 58 или 63 лет.

