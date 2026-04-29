Популярные капсулы для стирки попали под запрет продаж в Беларуси

Под запретом оказались капсулы для стирки марки Bofon 3 в 1, производителем которых является Китай. На маркировке производитель указал, что капсулы подходят для всех типов стиральных машин. В Госстандарте уточнили: они не могут применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой.