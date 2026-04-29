30 апреля на юге Красноярского края объявят 4-й класс пожарной опасности

В последний день апреля в южных муниципальных округах Красноярского края прогнозируется высокая степень пожарной опасности — 4 класс. Об этом предупредили спасатели.
Жителей призывают к предельной осторожности: категорически запрещено поджигать сухую траву и сжигать мусор. Нарушителям грозят серьёзные штрафы:
для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч;
для юрлиц — от 300 до 400 тысяч.
При малейших признаках возгорания немедленно звоните по номеру 112.
