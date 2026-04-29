Новый парковый сезон откроют в Нижнем Новгороде 1 мая

Новый парковый сезон стартует в Нижнем Новгороде 1 мая, сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Для своих гостей парки подготовили большую праздничную программу.
Так, в парке «Швейцария» в 13:00 нижегородцев ждет зажигательный флешмоб от специального гостя, а в 20:00 на сцену выйдет солист группы «Динамит» Илья Зудин. (12+).
«В парке имени 1 Мая кульминацией праздничного дня станет выступление группы “Рок-Острова”», — рассказал мэр. (16+).
В Автозаводском парке с 14:00 до 18:00 выступят творческие коллективы. На центральной площади можно будет попробовать свои силы в спортивных и настольных играх: петанк, городки, корнхол и т. д. (6+).
В парке «Дубки» с 14:00 до 17:00 на центральной площади будут работать локации с играми. (12+).
В парке «Светлоярский» посетители смогут сыграть в диско-гольф, баскетбол, аэрохоккей, питчинг и настольный футбол. (6+).