В Перми началась речная навигация 2026 года

В первый круизный рейс от Речного вокзала ушел теплоход «Михаил Кутузов». На его борту туристы посетят Нижнекамск и Елабугу. На следующий день, 30 апреля, эстафету подхватят «Н. В. Гоголь» до Агидели и «Хирург Разумовский» также до Елабуги. Лайнеры «Владимир Маяковский» и «Юрий Никулин» отправятся в круизы 1 мая до Казани и Уфы.