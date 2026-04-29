В Перми началась речная навигация 2026 года

Первым в круизный рейс отправился теплоход «Михаил Кутузов».

Источник: Комсомольская правда

В Перми 29 апреля стартовала речная навигация 2026 года. Первыми ее открыли пассажирские суда. Следом за ними на маршруты выйдут прогулочные речные трамвайчики.

В первый круизный рейс от Речного вокзала ушел теплоход «Михаил Кутузов». На его борту туристы посетят Нижнекамск и Елабугу. На следующий день, 30 апреля, эстафету подхватят «Н. В. Гоголь» до Агидели и «Хирург Разумовский» также до Елабуги. Лайнеры «Владимир Маяковский» и «Юрий Никулин» отправятся в круизы 1 мая до Казани и Уфы.

Новинкой стартовавшей навигации станет скоростной катер «Колва», который свяжет Пермь с Усть-Качкой с остановкой в Краснокамске. Время в пути составит 1 час 10 минут. Также в конце мая на линию выйдет обновленный камерный двухпалубный «Мамин Сибиряк».

«Продолжат работу пригородные маршруты, субсидируемые краевым бюджетом. Для горожан и туристов доступны ежедневные прогулочные рейсы на электрокатамаране “ЭкоходЪ 2” и теплоходах “Ягошиха”, “Москва-210”, “Москва-42” и “Алмаз”, отправляющихся с центральных городских причалов», — сообщила городская администрация.

В навигацию 2025 года водным транспортом в Пермском крае воспользовались 75,5 тыс. человек. Это на 8,5% превышает показатели прошлого года, когда выбрали водные маршруты региона 69,6 тыс. пассажиров.

За последние годы неизменно растет число туристов, отправляющихся в рейсы из Перми. Рост составил 50%. В Прикамье работают семь круизных компаний, еще 13 компаний из других регионов осуществляют свои судозаходы в регион.

В Перми перед началом речной навигации активизировались мошенники. Они действуют от имени известных круизных компаний.