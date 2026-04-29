Где в Калининграде появятся 46 новых контейнерных площадок

Деньги на работы выделяют из областного и городского бюджетов.

В Калининграде до конца 2026 года обустроят 46 новых контейнерных площадок.

Об этом на оперативном совещании в администрации Калининграда сообщила руководительница комитета горхозяйства и строительства Людмила Пильтихина. Отмечается, что 21 площадку организуют за счет частичного обеспечения средствами субсидии из областного бюджета, 25 площадок — за счет бюджета города.

Где появятся площадки для мусора в этом году:

ул. Макаренко, 3;

ул. Батальная, 37;

ул. Айвазовского, 25;

ул. Волочаевская, 40;

ул. Черниговская, 31В;

ул. Карташёва, 121;

ул. Камская, 7−9;

ул. Парковая аллея, 4;

ул. Серж. Мишина, 32;

ул. Чекистов, 18;

б-р Л. Шевцовой, 43;

пер. Коммунальный, 5;

ул. Дзержинского, 162;

ул. Менделеева, 40;

пр-кт Ленинский, 84;

ул. Радистов, 1;

ул. Сергеева, 41;

ул. Куйбышева, 181−187;

ул. Подп. Емельянова, 49−51;

ул. Коммунистическая, 37;

ул. Липецкая, 15;

пер. Ржевский 1-й, 19;

ул. Казанская, 2−8;

ул. Камская, 8А;

ул. Нансена, 31;

ул. Маточкина, 6−14;

ул. Дзержинского, 187;

ул. Менделеева, 60;

ул. Ю. Костикова, 97;

ул. Павлика Морозова, 110;

мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 37;

ул. Вагоностроительная, 16;

ул. Книжная, 2А;

пер. Рабочий, 2 (Голубые озёра, пост 1);

Голубые озёра, пост 2;

Голубые озёра, пост 3;

ул. Нансена, 35−49;

ул. Марш. Борзова, 53;

ул. Энергетиков, 6А;

ул. Приозерная (СНТ «Чайка»);

пер. Заводской, 1 (СНТ «Мечта»);

ул. Заводская, 1 (мкр. Прибрежный);

ул. Подп. Емельянова — ул. Энергетиков;

ул. Чапаева, 34А;

ул. Земельная, 8−8А;

ул. Береговая, 20.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше