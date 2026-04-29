Где в Калининграде появятся 46 новых контейнерных площадок

В Калининграде до конца 2026 года обустроят 46 новых контейнерных площадок.
Об этом на оперативном совещании в администрации Калининграда сообщила руководительница комитета горхозяйства и строительства Людмила Пильтихина. Отмечается, что 21 площадку организуют за счет частичного обеспечения средствами субсидии из областного бюджета, 25 площадок — за счет бюджета города.
Где появятся площадки для мусора в этом году:
ул. Макаренко, 3;
ул. Батальная, 37;
ул. Айвазовского, 25;
ул. Волочаевская, 40;
ул. Черниговская, 31В;
ул. Карташёва, 121;
ул. Камская, 7−9;
ул. Парковая аллея, 4;
ул. Серж. Мишина, 32;
ул. Чекистов, 18;
б-р Л. Шевцовой, 43;
пер. Коммунальный, 5;
ул. Дзержинского, 162;
ул. Менделеева, 40;
пр-кт Ленинский, 84;
ул. Радистов, 1;
ул. Сергеева, 41;
ул. Куйбышева, 181−187;
ул. Подп. Емельянова, 49−51;
ул. Коммунистическая, 37;
ул. Липецкая, 15;
пер. Ржевский 1-й, 19;
ул. Казанская, 2−8;
ул. Камская, 8А;
ул. Нансена, 31;
ул. Маточкина, 6−14;
ул. Дзержинского, 187;
ул. Менделеева, 60;
ул. Ю. Костикова, 97;
ул. Павлика Морозова, 110;
мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 37;
ул. Вагоностроительная, 16;
ул. Книжная, 2А;
пер. Рабочий, 2 (Голубые озёра, пост 1);
Голубые озёра, пост 2;
Голубые озёра, пост 3;
ул. Нансена, 35−49;
ул. Марш. Борзова, 53;
ул. Энергетиков, 6А;
ул. Приозерная (СНТ «Чайка»);
пер. Заводской, 1 (СНТ «Мечта»);
ул. Заводская, 1 (мкр. Прибрежный);
ул. Подп. Емельянова — ул. Энергетиков;
ул. Чапаева, 34А;
ул. Земельная, 8−8А;
ул. Береговая, 20.