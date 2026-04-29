В Красноярске началось благоустройство улицы Кирова

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске началось благоустройство улицы Кирова — бригады приступили к демонтажу старого асфальта и замене бортовых камней. В администрации города сообщили, что специалисты также занимаются прокладкой подземных кабелей и каналов для модернизации освещения.

Новые бортовые камни будут из натурального природного камня, а на всех спусках появятся гранитные понижения. Улица должна стать удобнее для пешеходов. Для упорядочения парковки поставят гранитные полусферы.

Сейчас работы идут в пешеходной части в двух кварталах (от Республики до Марковского со стороны набережной Качи).

Также на Кирова отремонтируют и проезжую — сделают это за счет средств национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что в красноярском поселке Солонцы началось строительство разводящих водопроводных сетей.