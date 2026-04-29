КС РФ: дети, рожденные в СССР, учитываются для пенсии многодетных мам

Конституционный суд России защитил права многодетных матерей в Волгоградской области и в других регионах страны.
Суд обязал Социальный фонд учитывать детей, рожденных в СССР, при назначении досрочной пенсии. История началась с жалобы Елены Ростовой. Женщина родилась в Казахской ССР, затем переехала в Узбекскую ССР, где в 1987, 1990 и 1992 годах у нее появились трое детей. С 1998 года она и дети — граждане России. В 2024 году, когда Ростовой исполнилось 57 лет и накопился нужный страховой стаж, она попросила досрочную пенсию как многодетная мать.
Ей отказали: в Соцфонде заявили, что с 2022 года не действует Соглашение о пенсионных гарантиях для граждан СНГ, поэтому рождение детей за рубежом больше не учитывают — пишет «Парламентская газета».
Женщина прошла все суды, но победу одержала только в Конституционном суде. КС постановил: женщины, воспитавшие трех детей, имеют право на досрочную пенсию независимо от страны их рождения. Условие одно — мать и дети должны быть гражданами России.
Теперь дела Ростовой и других женщин с аналогичными отказами подлежат пересмотру.
Ранее сообщалось о приговоре волгоградцу за опасный комментарий в соцсети.