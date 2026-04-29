В Красноярске электросамокатам официально запретили движение по центральным улицам города

В Красноярске для прокатных и личных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ввели запрет на передвижение по центральным улицам города. Об этом рассказал глава города Сергей Верещагин.
Он пояснил, что подписал документы, которые устанавливают порядок использования и размещения СИМ. Касаться правила будут не только кикшеринга, но и владельцев личных самокатов.
«Уже сейчас мы имеем право штрафовать всех, кто нарушает правила. Но всё же к любым нововведениям нужно привыкнуть и настроить систему. Поэтому даём возможность кикшеринговым компаниям перенастроить свою работу. Теперь за пользование инфраструктурой города они будут перечислять средства в бюджет. Это практика многих городов. Парковать транспорт можно будет только в определенных зонах. Их около 600 по городу», — рассказал Сергей Верещагин.
На то, чтобы перепарковать брошенный в неположенном месте самокат, владельцу будет даваться 2 часа. После этого его эвакуируют на штрафстоянку.
«Главные изменения предстоят в центре города. Передвигаться на СИМ теперь нельзя на Мира, Маркса, Ленина и других улицах. Не забыли про ограничения и на правобережье. Там, где организованы велосипедные дорожки, движение СИМ разрешено», — пояснил мэр.
Сергей Верещагин отметил, что это решение могут в дальнейшем откорректировать. Также мэр пообещал, что в городе будет развиваться сеть велопешеходных маршрутов.
