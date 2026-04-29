В Ростовской области прошла профилактическая акция «Будь здоров»

Профилактическая выездная акция «Будь здоров» состоялась 7 апреля в Ростовской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Мероприятие провели ко Всемирному дню здоровья, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Медицинские специалисты выходят в общественные пространства, чтобы сделать заботу о здоровье максимально доступной для каждого жителя Ростовской области. Экспресс-тесты, консультации узких специалистов, скрининговые исследования — все это работает на одну цель: выявить риски на ранней стадии и сохранить качество жизни», — подчеркнула заместитель губернатора региона Олеся Старжинская.
Мобильные медицинские бригады работали в Ростове-на-Дону, Аксае, Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Сальске и селе Чалтырь. Все желающие могли получить консультации узких специалистов: кардиолога, эндокринолога, лора, дерматолога и стоматолога. Также у них была возможность узнать уровень глюкозы в крови и ВИЧ-статус, измерить давление, сделать ЭКГ и флюорографию. Для детей организовали УЗИ щитовидной железы, диагностику уровня глюкозы и проверку психоэмоционального состояния.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.