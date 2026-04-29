В Красноярске проходит форум работающей молодежи «КОД ДОСТУПА»

В Красноярске стартовал форум работающей молодежи «КОД ДОСТУПА» — ключевое событие проекта «Ассоциация работающей молодежи». Площадка объединила молодых специалистов городских предприятий для обсуждения вопросов финансовой грамотности, здоровья, семьи и карьерного развития.
Форум «КОД ДОСТУПА» — крупное городское событие для работающей молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. Здесь участники получают практические знания и инструменты для решения актуальных задач взрослой жизни: от налоговых вычетов и инвестиций до выстраивания карьерной траектории и баланса между работой и семьёй.
Программа выстроена по четырем тематическим трекам: «Финансы», «Здоровье», «Семья» и «Карьера». Каждый из них включает три модуля по 25 минут, которые ведут эксперты-практики.
О том, как формировалась программа форума и какие задачи решает проект, рассказал и. о. директора молодежного центра «Свое дело» Глеб Савин:
«Мы формировали программу форума так, чтобы темы действительно откликались у работающей молодёжи. Это прикладные вопросы, с которыми ребята сталкиваются в повседневной жизни: от налоговых вычетов и ипотеки до смены профессии, рождения ребёнка и финансовой защиты семьи. Каждый тематический блок — финансы, карьера, семья и здоровье — построен на реальных запросах участников».
Участница форума, работник банковской структуры Мария Муравская отметила, что «Ассоциация работающей молодёжи» позволяет местным организациям выстраивать партнёрские связи и реализовывать совместные инициативы:
«Нам очень интересно вместе с коллегами из других организаций развивать совместные проекты. Например, это семейный фестиваль “Первый. Детский”, “Добрый автопробег”. “Ассоциация работающей молодежи” — это в первую очередь про обмен опытом и реализацию совместных инициатив. На форуме наши специалисты рассказывают о цифровом рубле и кибербезопасности», — рассказала она.
На открытии форума присутствовал Сергей Верещагин. Он подчеркнул значимость вовлечения молодых специалистов в развитие города и поручил создать инициативную молодёжную команду при главе Красноярска:
«Я убеждаюсь, что вы — это ритм, энергия, пульс, это будущее государства. Я прошу управление молодёжной политики сформировать молодежную команду при главе города Красноярска. Мы вместе будем решать, как развивать наш замечательный мегаполис», — заявил он.
Форум является частью системной работы проекта «Ассоциация работающей молодежи», который реализуется молодежным центром «Свое дело». Он объединяет молодых специалистов красноярских предприятий и организаций в единое профессиональное сообщество, развивает горизонтальные связи между молодёжными советами, поддерживает карьерный рост и вовлекает молодых работников в общественную и городскую жизнь.
Таким образом, «КОД ДОСТУПА» становится не только образовательной площадкой, но и инструментом формирования активного профессионального сообщества работающей молодёжи Красноярска.