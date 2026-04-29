Группа «Рок-Острова» выступит на открытии паркового сезона в Нижнем Новгороде

Открытие паркового сезона в Нижнем Новгороде состоится 1 мая, сообщили в мэрии.
В парке «Швейцария» посетителей ждет экскурсия, интерактивы для детей, выступления от вокалистов и музыкальных групп. В частности, с 13:00 до 14:00 на центральной площади пройдет флешмоб от специального гостя, имя которого пока не раскрывают. Затем на сцену выйдет духовой оркестр Нижегородского музыкального училища имени М. А. Балакирева, взрослые и юные вокалисты. Кульминацией вечера станет выступление солиста российской поп-группы «Динамит» Ильи Зудина с 20.00 до 21.00.
В Автозаводском парке, парках имени 1 Мая, «Дубки» и «Светлоярский» все активности начнутся в 14.00. Запланированы спортивные мероприятия, мастер-классы, различные игры и многое другое. Специальным гостем праздника станет группа «Рок-Острова». Музыканты исполнят свои хиты в парке 1 Мая с 20.00 до 21.00.
0+