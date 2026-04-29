Жанна Варегина представит регион в финале премии от Сбера «Любимый малый бизнес»

В Нижнем Новгороде подвели итоги регионального этапа премии «Любимый малый бизнес. 11 нижегородских победителей стали лауреатами регионального этапа Волго-Вятского банка Сбербанка. В их число вошла Жанна Варегина с проектом дайвинг-клуба “Навионик”, признанным лучшим в номинации “Спорт, образование и развитие”. Кроме того, она вошла в число девяти предпринимателей, которые примут участие в торжественной церемонии награждения победителей финального этапа в Москве.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«История клуба “Навионик” вдохновляет: из семейного хобби вырос востребованный бизнес, который не только развивает туристический потенциал региона, но и несёт важную социальную и экологическую миссию. Нижегородские предприниматели в очередной раз доказывают, что способны масштабировать свои идеи на всю страну. Мы со своей стороны продолжим оказывать всестороннюю поддержку, чтобы такие яркие проекты росли и процветали на благо нашего города и области».
Жанна Варегина, сооснователь дайвинг-клуба «Навионик»:
«Когда-то мы просто путешествовали семьей и погружались с аквалангом ради собственного удовольствия. Очень скоро наше увлечение начало притягивать друзей и знакомых — люди хотели разделить с нами эту страсть к морю и парусам. Мы решили оформить хобби в официальный бизнес и, поскольку давно сотрудничали со Сбером, вопрос с выбором банка даже не стоял. Сегодня “Навионик” перерос локальные рамки: мы организуем обучение и экспедиции по всему миру, объединяя тысячи людей. Но самое ценное — это то, что мы остаемся частью Нижегородской области. Мы учим детей, проводим подводные субботники и видим, как с каждым годом сообщество неравнодушных и увлеченных людей растет».
Финалистов всероссийского этапа ждет борьба за главные награды премии «Любимый малый бизнес». В этом году 100 лучших предпринимателей страны получат денежные призы по 1 млн рублей на развитие своего дела, а 10 обладателей гран-при отправятся отдыхать на премиальный курорт «Мрия».