Жанна Варегина представит регион в финале премии от Сбера «Любимый малый бизнес»

«Когда-то мы просто путешествовали семьей и погружались с аквалангом ради собственного удовольствия. Очень скоро наше увлечение начало притягивать друзей и знакомых — люди хотели разделить с нами эту страсть к морю и парусам. Мы решили оформить хобби в официальный бизнес и, поскольку давно сотрудничали со Сбером, вопрос с выбором банка даже не стоял. Сегодня “Навионик” перерос локальные рамки: мы организуем обучение и экспедиции по всему миру, объединяя тысячи людей. Но самое ценное — это то, что мы остаемся частью Нижегородской области. Мы учим детей, проводим подводные субботники и видим, как с каждым годом сообщество неравнодушных и увлеченных людей растет».