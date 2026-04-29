Коммерсанты выплатят Волгограду за загрязненные нефтью земли 87 млн рублей

Около 87 млн рублей выплатят Волгограду местные предприниматели и компания, занимающаяся сбором и переработкой отходов. Такое решение принял Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции.
Судя по карточке, размещенной на сайте суда, ответчики — Владимир Бойко, Ольга Петрушина (Бойко) и компания «Экойл».
«Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель заключил договор аренды земли в Волгограде в марте 2021 года, а после передал его во временное пользование компании по утилизации отходов. По его указанию сотрудники предприятия сливали нефтесодержащие вещества и отходы III класса опасности на самом участке и за его пределами», — поясняет представитель 4-го КСОЮ Элеонора Зайкина.
По факту загрязнения около 1,4 га почвы было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Кировского района в рамках гражданского судопроизводства потребовала взыскать с ИП, компании и её экс-руководителя более 129 млн рублей ущерба. Однако суд первой инстанции в этом требовании отказал, признав вину ответчиков недоказанной.
Надзорный орган обжаловал решение в облсуде. Здесь отменили решение коллег и признали коммерсантов ответственными за нарушение технологии утилизации нефтесодержащих отходов, что и повлекло загрязнение почвы.
Ответчиков обязали солидарно выплатить городу около 87 млн рублей. Они обжаловали это решение в кассационной инстанции. Однако в 4-м КСОЮ подтвердили, что апелляция всесторонне исследовала доказательства и правильно исчислила размер ущерба на основании заключения Росприроднадзора.
