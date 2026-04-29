Вдову Героя России назначили детским омбудсменом в Тамбовской области

Артур Лапшин родился в городе Первомайске Луганской области. Он проходил службу в воинской части Тамбовского гарнизона. В январе 2023 года его подразделение попало под артиллерийский обстрел при выполнении боевой задачи. Военнослужащие сумели отразить атаку, однако сам господин Лапшин получил ранения, оказавшиеся смертельными. Он скончался в возрасте 33 лет. Звание Героя России присвоено посмертно.