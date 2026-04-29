«Очень большой потенциал»: что Беспрозванных потребовал изменить в Советске после рабочей поездки

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных побывал в Советске с рабочей поездкой. Он осмотрел помещения гимназии № 1, общежития Технологического колледжа, физкультурно‑оздоровительный комплекс «Дружба» и ряд городских территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в среду, 29 апреля.
Во время осмотра глава региона отметил, что часть поручений, данных ранее, уже выполнена. «Сегодня мы обсудили с главой, как будет развиваться муниципалитет в ближайшие 5 лет в рамках реализации региональной программы “Инфраструктура 80−85”. Важно, чтобы она была обсуждена с жителями и дополнена их инициативами. У Советска очень большой потенциал, здесь живут неравнодушные люди, которые любят свой город», — сказал губернатор.
Осмотр образовательных объектов.
Совместно с зампредом правительства Натальей Ищенко и министром образования Светланой Трусеневой Беспрозванных оценил состояние гимназии № 1 и обсудил необходимые работы. Здание 1945 года постройки обслуживает 776 учеников. В последние годы здесь провели ремонт фундамента, фасада, кровли и системы отопления, обновили столовую и кабинеты. Губернатор поручил подготовить план реконструкции, начав с ремонта цокольного этажа.
Обсуждалась модернизация двух общежитий Технологического колледжа. В одном здании уже обновили фасад и крышу, в другом — окна, пути эвакуации и входную группу. Беспрозванных поручил подготовить программу дальнейшего ремонта всех нуждающихся общежитий.
Модернизация ледовой арены ФОКа «Дружба».
Работы по приведению ледовой арены в нормативное состояние уже начались. В бюджете 2026 года на это предусмотрено 40 млн руб. Средства пойдут на покупку ледозаливочной машины и замену плиты охлаждения. Обсуждался и вариант компенсации родителям части затрат на хоккейную экипировку.
Депутат областной думы Евгений Абарюс подчеркнул, что объект требует постоянного контроля. «Выделенные 40 млн рублей — это результат системной работы “Единой России” по развитию спортивной инфраструктуры. Любой проект требует строгого контроля — от закупки оборудования до приёмки работ. Важно постоянно взаимодействовать с жителями Советска: они лучше всех понимают, каким должен быть их ФОК», — отметил он.
Городские пространства и Зелёный театр.
Во время поездки губернатор также осмотрел городской парк, стадион и территорию Зеленого театра. Он отметил их значимость для жителей и туристов и поручил разработать концепцию комплексного благоустройства этих зон, а также подготовить проектно‑сметную документацию.
Особое внимание уделят сцене Зелёного театра — после обновления площадку планируют превратить в современное место для проведения мероприятий высокого уровня.