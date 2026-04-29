В Волгограде в начале мая парковки в центре города станут бесплатными

На шесть дней автовладельцев освободят от лишних трат. Но работающие в центре города волгоградцы уже переживают и морально готовятся к новому этапу расширения зоны платной парковки. В нее попадут улицы Чуйкова и Советская в границах от Комсомольской до панорамы и все поперечные улицы. Платить по 40 рублей в час весь рабочий день для большинства очень накладно. Ожидается, что деньги за стоянку здесь начнут брать с конца мая или начала июня.