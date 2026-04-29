В Татарстане четырем электричкам поменяли расписание

В среду и четверг, 29 и 30 апреля, график движения четырех электричек в Татарстане изменили. Это было по техническим причинам, сообщили в пресс-службе компании «Содружество».
Так, 29 апреля пригородный поезд № 6366 отправится со станции Албаба в 16.20 и прибудет в Казань в 18.08. Электричка № 6430 выйдет из Казани в 19.15 и придет в Шемордан по обычному расписанию.
В четверг, 30 апреля, поезд № 6404 отправится из Казани в 8.20 и будет в Арске в 10.03. А электричка № 6422 проследует из столицы Татарстана в 8.05 и прибудет в Сосновку в 11.37.