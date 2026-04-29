Всей семьёй. В Перми отметили год промышленности технофестивалем

Впервые организованный Технофестиваль «Всегда в движении!» (6+) сразу привлёк внимание пермяков. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ТОСы «Танкистов» и «Стахановский» организовали мастер-классы и квиз, в которых приняли участие все желающие. Занятие нашлось и для взрослых, и для детей. Получился увлекательный семейный праздник.
В молодёжном центре «Кристалл» 26 апреля прошёл технофестиваль «Всегда в движении!». С маршрутной картой в руках участники обходили площадки мастер-классов. Организаторы сделали акцент не на том, чтобы показать и рассказать, а чтобы задать работу мозгам и рукам гостей.
Шестилетние программисты.
Командир отделения газоспасательного отряда «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Денис Петунин на площадке «Стань супергероем!» помогал участникам на манекене освоить сердечно-лёгочную реанимацию, примерить костюм спасателя, выдерживающий воздействие огня, костюм химической защиты, надеть противогаз дыхательного аппарата с автономным источником воздуха. Даже с поддержкой помощника это занимало несколько минут, а в реальной ситуации спасатели должны выезжать по вызову через 45 секунд после его поступления.
На инженерной площадке строили мосты из бумаги и скотча так, чтобы они выдерживали проезд игрушечного автомобиля. Для выполнения сложного задания надо было проявить изрядную выдумку. Практика показала, что ограниченность ресурсов и времени стимулирует нестандартное мышление и продуцирует интересные инженерные решения.
Чуть проще было на площадке робототехники. Здесь Владимир Четин из инженерного центра «РобоКвинт» учил детей программировать контроллеры в Arduino на языке «Си». Причём брался за самых маленьких — шести-семи лет без всякого опыта и знания математики.
«После 10−15 минут общения ребята начинают понимать основы визуального программирования. Это одна из самых простых методик обучения», — уверяет специалист.
На мастер-классе предлагалось организовать контроль доступа в «умный дом», конечно же, на игрушечном макете или задать маршрут движения радиоуправляемой тележки в импровизированном лабиринте. Джойстики управления были нарасхват. Не исключено, яркие впечатления помогли кому-то из юных пермяков найти своё призвание в жизни.
С прицелом на космос.
С детства ребят манит мечта о небе. Им помогли воплотить мечты в жизнь, пусть пока и в игровой форме. Педагог из центра детского творчества «Сигнал» Игорь Слотин посвятил участников мастер-класса в секреты авиамоделирования. Для этого понадобились бумага, карандаши, линейка и резинки в роли катапульты для запуска самолетиков из бумаги. Летели они по-разному, причины неверных траекторий разбирали серьёзно. Ошибка в миллиметр при сгибе крыла уже не оставляла шанса на ровный полёт. Ребята внимательно слушали наставника, переделывали модель, и успешные запуски вызывали бурю восторга.
Рядом располагался планетарий — надувной шатёр в форме шара диаметром метров семи. Внутри в темноте, как и положено при изучении звёздного неба, показывают мультфильмы о том, как устроены вселенная, звёзды и планеты.
«Это наш проект мобильного планетария. Он помогает добавить в досуг детейэлементы обучения. Программу мультфильмов мы подобрали так, чтобы заинтересовать ребят в возрасте от шести до 14 лет. Интерес он вызывает большой, родители и дети записываются в очередь, чтобы попасть в мобильный планетарий», — рассказала председатель ТОС «Стахановский» Елена Мехоношина.
«Губернатор Дмитрий Махонин объявил 2026 год в Пермском крае годом промышленности, и мы не могли обойти эту тему стороной. Придумали для детей технофестиваль, организовали мастер-классы, пригласили ТОСы из самого промышленного района Перми — Индустриального, с которыми дружим. И позвали на фестиваль всех желающих», — рассказала помощник генерального директора по внешним коммуникациям «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Вера Мартынюк.
Всё реально!
Нефтяники, как и многие другие промышленные флагманы региона, начинают искать будущих сотрудников со школьной скамьи, а то и раньше — из подшефных детских садов. «Всегда в движении!» не рассматривался как полноценная составляющая линейки профориентационных мероприятий, но привлечь внимание к инженерным профессиям может.
«Мы очень рады, что фестиваль получился таким семейным. Хорошо, когда дети и родители могут провести вместе несколько увлекательных часов. И хорошо, если он зародил хотя бы зерно интереса у кого-то из ребят к промышленности. Промышленность — основа экономики Пермского края, таланливые инженеры и учёные — залог развития региона», — отметила Вера Мартынюк.
Тема промышленности звучала на фестивале и в показе кинофильмов, в настольной игротеке, и в квизе. Участникам интеллектуальной игры в ответах на вопросы надо было назвать слоган года промышленности в Прикамье — «От недр до космоса — всё реально!», назвать семью промышленников, которые развивали в регионе солеварение (Строгановы), город — Краснокамск — в котором при бурении водяной скважины нашли нефть и, наконец, имя первооткрывателя прикамской нефти. В 1929 году им стал геолог Павел Иванович Преображенский.
Семейная династия.
Сложно, но интересно, — оценили фестиваль ребята и их родители.
7-летний Дима поделился, что уже окончил воскресную школу, сейчас просто ходит в детский сад и готовится осенью пойти в первый класс. Дома в компьютерные игры почти не играет, но здесь сразу потянулся к стенду робототехники. С джойстиком в руках от радиоуправляемой тележки Дима заявил: «Получается хорошо! Но пока не программировал, буду пробовать».
10-летняя Оливия увлекается оригами, естественно, что девочка сразу взялась за авиамоделирование. По её словам, бумажный самолётик практически с первого раза полетел ровно.
«Нам сказали, что будет интересно, и мы сразу решили сходить. Обязательно зайдем на робототехнику и в планетарий», — поделилась мама Оливии.
А 15-летний школьник Борис на площадке спасателей во второй раз учился оказывать первую реанимационную помощь. Впервые попробовал в лагере «Новое поколение».
«Если в жизни придётся спасать кого-то, наверное возьмусь, хотя и не без страха», — признался Борис.
И добавил, что со своим будущим он определился и видит его в нефтяной промышленности, так как перед глазами у него пример родителей, работающих на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Получается, что фестиваль «Всегда в движении!» посеял немало зёрнышек интереса к промышленности в целом и нефтяной отрасли в частности.