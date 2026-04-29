Всей семьёй. В Перми отметили год промышленности технофестивалем

Тема промышленности звучала на фестивале и в показе кинофильмов, в настольной игротеке, и в квизе. Участникам интеллектуальной игры в ответах на вопросы надо было назвать слоган года промышленности в Прикамье — «От недр до космоса — всё реально!», назвать семью промышленников, которые развивали в регионе солеварение (Строгановы), город — Краснокамск — в котором при бурении водяной скважины нашли нефть и, наконец, имя первооткрывателя прикамской нефти. В 1929 году им стал геолог Павел Иванович Преображенский.