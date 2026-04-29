Курский предприниматель обжаловал приговор за хищения на линиях обороны

На прошлой неделе также стало известно, что адвокат экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова подала две апелляционные жалобы на его приговор за получение взяток. В начале месяца Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Ему на десять лет запрещено занимать должности в органах власти. Бывший глава региона лишен звания заслуженного работника ЖКХ, и у него конфисковано почти 21 млн руб.