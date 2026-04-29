Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с археологом Бутягиным

Песков: Путин пока не планирует встречу с археологом Бутягиным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с вернувшимся на родину археологом Александром Бутягиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в ЦОС ФСБ РФ сообщили РИА Новости, что Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, возвращены во вторник в Россию в результате обмена на границе с Польшей.

«Сейчас таких планов нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства принять Бутягина в Кремле.

Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.

