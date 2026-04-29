Совет по культуре согласовал памятник князю Владимиру в центре Калининграда

Совет по культуре при губернаторе Калининградской области согласовал памятник князю Владимиру на площади Победы. Заседание прошло в среду, 29 апреля.
Монумент планируют открыть к 6 июня. По словам скульптора, члена Союза архитекторов России Кирилла Чижова, «художественное решение памятника было выбрано в реалистическом стиле, основанном на академических традициях русской архитектуры». Весь размер изваяния составит 10,5 метра. Князь Владимир изображён держащим в правой руке классический византийский крест на длинном древке. Архитектором выступил член Российского союза художников Иван Соловьёв.
На площади Победы уже обустраивают место под будущий памятник. Специалисты залили бетоном круглую площадку со ступеньками, в центре которой располагается постамент. К работам приступили до согласования с советом по культуре.
В марте перед Кафедральным собором Христа Спасителя начали демонтировать площадку под памятник князю Владимиру, которую обустраивали за счёт городского бюджета. В Калининградской епархии РПЦ говорили, что на территории «завершаются работы по благоустройству в рамках подготовки постамента».
Местные власти передали Калининградской епархии 2,2 тысячи квадратных метров на площади Победы для установки памятника князю Владимиру в 2017 году. Соорудить монумент рассчитывают на частные пожертвования. Бывший глава города Александр Ярошук говорил, что поставить монумент в центре Калининграда — его инициатива, а место для памятника утвердил сам патриарх Кирилл.
На месте под монумент обустроили мини-сквер. В центре круглого возвышения, покрытого плиткой, поставили крест высотой около двух метров. Для подъёма на площадку сделали лестницы. Вокруг поставили лавочки, урны и светильники. Затраты на благоустройство оценивали в пять миллионов рублей.
Идею установки памятника князю Владимиру озвучили ещё осенью 2015 года. Деньги на монумент обещал выделить основатель «Автотора» Владимир Щербаков. Как рассказывал бывший губернатор Антон Алиханов в 2023 году, памятник уже изготавливают. Он отмечал, что скульптор устраняет замечания от епархии.