Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усть-Донецкий порт нарастит грузооборот до 700 тысяч тонн в 2026 году

Грузооборот речного порта в Усть-Донецке планируют нарастить в этом году до 700 тыс. тонн. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

Усть-Донецкий порт, являющийся крупнейшим речным портом на юге России, обладает развитой инфраструктурой. В его состав входят 12 кранов, 9 километров железнодорожных путей, 8 механизированных и один вспомогательный причал, а также 16 складов и прочие объекты.

При пропускной способности в 2 млн тонн в год по итогам 2025 года грузооборот порта составил чуть более 500 тыс. тонн.

