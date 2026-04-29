Усть-Донецкий порт нарастит грузооборот до 700 тысяч тонн в 2026 году

Грузооборот речного порта в Усть-Донецке планируют нарастить в этом году до 700 тыс. тонн. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Усть-Донецкий порт, являющийся крупнейшим речным портом на юге России, обладает развитой инфраструктурой. В его состав входят 12 кранов, 9 километров железнодорожных путей, 8 механизированных и один вспомогательный причал, а также 16 складов и прочие объекты.
При пропускной способности в 2 млн тонн в год по итогам 2025 года грузооборот порта составил чуть более 500 тыс. тонн.
