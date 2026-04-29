Социальная ярмарка в Новосибирске изменит режим работы в праздничные дни

Социальная ярмарка на улице Петухова, 69, в мае 2026 года переходит на специальный график работы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, изменения связаны с чередой праздничных дней.
В сам Первомай, а также 8 мая площадка будет работать сокращённый день — с 10 утра до 16 часов. А вот со 2 по 4 мая и затем с 9 по 11 мая ярмарка и вовсе закроется: эти даты объявлены выходными. Начиная с 5 мая и по 7 мая торговля вернётся к привычному ритму — с 10:00 до 19:00, а с 12 мая площадка начнёт работать в стандартном режиме без изменений.
В мае организаторы запланировали целую серию бесплатных дегустаций, которые пройдут с 11 утра до часу дня. Первая из них состоится 6 мая — гостям предложат попробовать филе сельди и балык из форели. На следующий день, 7 мая, наступит очередь молочной продукции и сладостей. А 8 мая на ярмарке будут разливать соки разных вкусов.
Во второй половине месяца программа станет ещё разнообразнее. Тринадцатого мая посетители смогут оценить несколько сортов сыров. Двадцатого числа внимание уделят йогуртам, сметане и творогу. Двадцать седьмого мая кулинарным хитом станет куриная продукция в маринадах, а 28 мая завершат гастрономическую неделю десерты и выпечка.
