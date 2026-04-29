В омском лицее № 66 появилась система навигации для учеников

Эффективную систему навигации внедрили в лицее № 66 Омска по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве образования Омской области.
«Для решения проблемы дезориентации в пространстве школы были созданы и размещены указатели с четкой и понятной информацией о расположении основных функциональных зон школы: начальная школа, среднее звено, старшие классы, предметные кабинеты, кабинеты административного корпуса и всех служб. В фойе установили металлические стойки, на которых информация была продублирована, ее же запустили в виде текста на световом табло бегущей строкой», — отметила директор лицея Наталья Небесная.
Отмечается, что система стала особенно актуальной для новых учеников, педработников и посетителей, поскольку лицей является принимающей стороной для детей из школы № 60, пока в той проводят капремонт. Изменения позволили значительно снизить количество обращений с вопросами о местонахождении объектов. Также навигация улучшила ориентацию в пространстве школы для всех участников образовательного процесса и сократила время на поиск кабинетов. Удовлетворенность родителей и учеников информационно-познавательным пространством школы повысилась с 75% до 100%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.