В омском лицее № 66 появилась система навигации для учеников

Отмечается, что система стала особенно актуальной для новых учеников, педработников и посетителей, поскольку лицей является принимающей стороной для детей из школы № 60, пока в той проводят капремонт. Изменения позволили значительно снизить количество обращений с вопросами о местонахождении объектов. Также навигация улучшила ориентацию в пространстве школы для всех участников образовательного процесса и сократила время на поиск кабинетов. Удовлетворенность родителей и учеников информационно-познавательным пространством школы повысилась с 75% до 100%.