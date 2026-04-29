«Взрослый разговор»: форум станет рабочей площадкой для регулярного диалога с родительским сообществом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске состоялся форум «Взрослый разговор». На открытый диалог о широких возможностях образования на территории города собрались более 250 человек — родители школьников, представители образовательных учреждений, эксперты и организаторы.
Спикерами выступили федеральные эксперты, включая лекторов Российского общества «Знание».
На форуме были представлены Норильский медицинский техникум, Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, Норильский педагогический колледж, Политехнический колледж ЗГУ, Норильский колледж искусств, Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского и Таймырский колледж.
Участники форума обсудили вопросы, которые особенно волнуют семьи подростков: как выстроить диалог с ребенком, куда ему идти после школы, как не потеряться в выборе, где искать сильное образование в Норильске и как взрослым быть рядом в этот непростой период.
Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов рассказал: «Несколько лет назад мы — командой города, “Норникеля”, администрации, агентства — поставили перед собой цель: Норильск — это лидер устойчивого развития в Арктике. И активно двигаемся в этом направлении! Для этого было создано структурное подразделение внутри агентства — проектный офис развития образования. В 2019 была создана обновленная стратегия ЗГУ, а в 2024 году совместно с Высшей школой экономики мы разработали стратегию развития среднего профессионального образования — и обе на сегодня успешно реализуются».
Программа форума была выстроена так, чтобы за один день участники могли увидеть всю картину: какие образовательные маршруты доступны в городе, как устроено среднее профессиональное и высшее образование, на что обращать внимание при выборе профессии. Родители знакомились с колледжами и университетом на «Образовательной панораме», слушали стендап «Образование после школы: честно о главном», а затем расходились по параллельным площадкам — к экспертам и представителям учебных заведений.
В первой части программы говорили о выборе профессии, отношениях с подростками и экзаменационном стрессе. Во второй родители могли предметно разобраться, что предлагают норильские образовательные организации.
Эксперт в сфере профессиональной ориентации молодежи Ирина Уварова стала куратором площадки «Траектория будущего» о выборе профессии и новых навыках, которые уже сейчас важны для подростков.
Режиссер и продюсер Владимир Тарасов завершил форум уроком-погружением «Как через кино говорить с подростками о ценностях и характере». Участники смотрели короткометражные фильмы и обсуждали их вместе с автором.
Заместитель директора по молодежной политике Российского общества «Знание» в Красноярском крае Андрей Донцов отметил: «Есть важная миссия — это интеграция родителей в систему профессиональной ориентации, в систему воспитания. И эта интеграция точно невозможна без включенности не только педагогического сообщества, но и, в том числе, вовлечения родителей школьников и самих школьников».
«Взрослый разговор» — эффективная инициатива по объединению в одном месте всех, кто влияет на образовательную траекторию подростка: семья, школа, колледжи, университет и экспертное сообщество. Для родителей форум стал возможностью не собирать информацию по кусочкам, а за один день увидеть общую картину и присоединиться к большому разговору, задав интересующие вопросы напрямую.
Форум стал частью комплексной работы по развитию образовательной среды Норильска. Эта деятельность направлена на подготовку профессиональных кадров для города и связана с более широкой задачей — создать условия, в которых дети и подростки смогут строить понятные образовательные и профессиональные траектории уже здесь, на территории, которая последовательно усиливает свои позиции как один из центров устойчивого развития в Арктике.
Заместитель Главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева подчеркнула: «Норильск — это платформа, где есть вся образовательная среда начиная от качественных детских садов, школ до среднего специального и высшего образования. Сегодня у нас развиты и медицина, и искусство, а также спортивные и педагогические направления. Поэтому у абсолютно каждого выпускника есть широкий спектр деятельности, где он может себя самореализовать».
Напомним, форум организован Агентством развития Норильска в партнерстве с компанией «Норникель», Администрацией города и Российским обществом «Знание».
В АРН рассчитывают, что такой формат станет рабочей площадкой для регулярного диалога с родительским сообществом и поможет семьям увереннее ориентироваться в образовательных возможностях города.