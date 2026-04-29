Иммуноглобулин для беременных закупили в Ленобласти

Медицинские организации Ленинградской области в достаточном количестве закупили важный препарат для беременных — иммуноглобулин антирезусный. До конца 2026 года его количество составило 388 упаковок, которых должно хватить всем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Этому предшествовали три обращения по вопросу обеспечения иммуноглобулином, поступивших от местных жительниц.