Иммуноглобулин для беременных закупили в Ленобласти

Медицинские организации Ленинградской области в достаточном количестве закупили важный препарат для беременных — иммуноглобулин антирезусный. До конца 2026 года его количество составило 388 упаковок, которых должно хватить всем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Этому предшествовали три обращения по вопросу обеспечения иммуноглобулином, поступивших от местных жительниц.
— Хочу напомнить, что только 10−12 процентов беременных имеют резус-отрицательную принадлежность крови. И из этого числа лишь 70 процентов требуют введения иммуноглобулина. Таких пациенток мы направляем в перинатальный центр, — отметил глава Комздрава региона Александр Жарков.
Жарков добавил, что на сегодняшний день двух пациенток, которым был необходим иммуноглобулин, им обеспечили. Еще одна ввела его самостоятельно, но стоимость препарата ей возместили.