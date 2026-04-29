Лыжной базе в Перми присвоят имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян

С инициативой выступило региональное отделение Паралимпийского комитета России.

Источник: Комсомольская правда

К главе региона Дмитрию Махонину обратилось с инициативой региональное отделение Паралимпийского комитета России. Пермский паралимпийцы предложили присвоить имя Анастасии Багиян одному из спортивных объектов. В этом году она стала трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр.

Таким объектом может стать лыжная база «Южный» в Перми. Здесь тренируются будущие чемпионы адаптивного спорта.

«Обязательно поддержим инициативу. База будет не только носить имя чемпионки, но и познакомит с историей Паралимпийского движения в регионе. Летом обновим спорткомплекс. В сентябре проведем торжественное мероприятие, где официально присвоим ему имя Анастасии Багиян», — отметил Дмитрий Махонин.

По его словам, выдвинутая инициатива станет примером для юных спортсменов Прикамья и вдохновит их на новые достижения.