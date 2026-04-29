Минздрав Беларуси запустил чат-бот для реагирования на экстренные ситуации

Министерство здравоохранения Беларуси запустило круглосуточный чат-бот в Telegram для реагирования на экстренные ситуации.
Виртуальной приемной @mzbel_bot могут пользоваться как пациенты, так и медицинские сотрудники. В Минздраве уточнили, что чат-бот не ставит диагноз, не назначает лечение. Кроме того, он не заменяет горячую линию ведомства и единую (интегрированную) республиканскую информационную систему обращения.бел.
Для рассмотрения обращений и оказания помощи понадобятся личные данные: фамилия, имя, отчество, место происшествия (мультимедийный контент: видео, фото или текст), контактные данные.
Ранее Минздрав Беларуси объявил о создании мобильного приложения для пациентов: запись к врачу, направления, выписки, больничный.
Тем временем врач сказала белорусам о родинках, которые нужно обязательно удалить.
Кроме того, белорусский врач назвала легкий способ проверки своих родинок по системе ABCD в домашних условиях.