Минздрав Беларуси запустил чат-бот для реагирования на экстренные ситуации

Виртуальной приемной @mzbel_bot могут пользоваться как пациенты, так и медицинские сотрудники. В Минздраве уточнили, что чат-бот не ставит диагноз, не назначает лечение. Кроме того, он не заменяет горячую линию ведомства и единую (интегрированную) республиканскую информационную систему обращения.бел.