Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Беларуси запустил чат-бот для реагирования на экстренные ситуации

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Беларуси запустило круглосуточный чат-бот в Telegram для реагирования на экстренные ситуации.

Виртуальной приемной @mzbel_bot могут пользоваться как пациенты, так и медицинские сотрудники. В Минздраве уточнили, что чат-бот не ставит диагноз, не назначает лечение. Кроме того, он не заменяет горячую линию ведомства и единую (интегрированную) республиканскую информационную систему обращения.бел.

Для рассмотрения обращений и оказания помощи понадобятся личные данные: фамилия, имя, отчество, место происшествия (мультимедийный контент: видео, фото или текст), контактные данные.

Ранее Минздрав Беларуси объявил о создании мобильного приложения для пациентов: запись к врачу, направления, выписки, больничный.

