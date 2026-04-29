Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прикамье стало одним из лидеров в РФ по среднему сроку автокредитов

В марте 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил в Пермском крае 6,27 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 14,1%.

Источник: Коммерсантъ

В марте 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил в Пермском крае 6,27 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 14,1%.

По данным Национального бюро кредитных историй, Прикамье, вместе с Краснодарским (6,55) и Ставропольским краями (6,47 года) вошло в тройку регионов-лидеров с наибольшим сроком выдаваемых автокредитов.

Наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах из топ-30 продемонстрировали Москва (5,09 года), Санкт-Петербург (5,28 года) и Московская область (5,36 года).