Легенды Поволжья: места, где оживает история

Ульяновский областной кр

аеведческий музей имени И. А. Гончарова. Открыт в 1895 году. Коллекция насчитывает более 142 тысяч экспонатов, включая археологические и палеонтологические находки, нумизматические коллекции, народные костюмы, фотографии, а также личные вещи И. А. Гончарова.