Легенды Поволжья: места, где оживает история

Республика Башкортостан
Здесь можно увидеть уникальные мавзолеи XIV века, подняться на шиханы, помнящие динозавров, и услышать легенды о ханах и воинах, чьи имена дошли до нас сквозь столетия.
- Музейный комплекс «Шульган-Таш» — крупнейший на территории России музей наскального искусства.
- Мавзолей Хусейн-бека (Чишминский район) — одно из самых почитаемых мусульманских святилищ на Урале, объект культурного наследия федерального значения.
- Мавзолей Тура-хана (Чишминский район) — еще один древний мавзолей XIV века, связанный с именем золотоордынского хана.
- Гора Юрактау (Стерлитамакский район) — знаменитый шихан, древний коралловый риф возрастом более 230 млн лет.
- Уфимская крепость, основанная в 1586 году как первая русская крепость на территории Башкортостана после добровольного вхождения края в состав Российского государства.
- Страна городов (Зауралье) — уникальные памятники эпохи бронзы (III-II тыс. до н.э.), самый известный — Аркаим. Это были укрепленные поселения с продуманной планировкой, сложной архитектурой и развитой металлургией.
- Филипповские курганы — знаменитые скифо-сарматские захоронения, где найдены уникальные золотые артефакты, хранящиеся в музеях Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга.
- Городище Уфа-II: археологический памятник в центре Уфы. Это остатки древнего поселения, которое датируется
V—XVI веками.
Республика Марий Эл
Здесь можно услышать легенды о великанах, сложивших горы, спуститься в таинственные пещеры, где время течет иначе, и увидеть готический замок, который построил граф-миллионер на берегу Волги.
- Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева: здесь собраны коллекции, освещающие историю, культуру, этнографию и природу региона.
- Царевококшайский кремль в Йошкар-Оле, основанный в 1584 году как военный опорный пункт Русского государства на восточных границах.
- Музей истории города Йошкар-Олы: вещи, фотографии и документы с XVI века до наших дней.
- Замок Шереметева (поселок Юрино) — настоящий готический дворец на берегу Волги, заложенный в 1874 году графом Василием Шереметевым. С замком связана легенда о привидении девушки, не поступившейся своей честью, которое до сих пор бродит по мрачным подвалам.
- Женское озеро (близ замка Шереметева) — таинственный водоем, с которым связана легенда о монастыре, ушедшем под землю после того, как одна из послушниц нарушила обет.
- Городище Одоевское (Шорья): остатки укрепленного поселения древних марийцев. Это памятник археологии, показывающий, как выглядели фортификационные сооружения народа в Средние века.
Республика Мордовия
В Мордовии можно подняться на гору Ош-Пандо, где люди жили еще во втором тысячелетии до нашей эры, пройти по следам сторожевой засечной черты XVII века и увидеть место, где по преданию явилась икона святой Параскевы, исцелившая страждущего.
- Республиканский краеведческий музей: здесь можно увидеть национальные костюмы, предметы быта, а также залы, посвященные природе региона.
- Городище Ош-Пандо (близ села Сайнино) — археологический памятник, город на горе, который ученые обнаружили в начале XX века. Здесь зафиксированы следы нескольких археологических культур.
- Фрагменты Белгородско-Симбирской засечной черты (Лямбирский район) — памятник федерального значения, напоминающий о XVII веке, когда здесь проходили защитные рубежи Русского государства. Для туристов проложен маршрут «Тропа памяти», ведущий к древним поселениям и курганам.
- Параскево-Вознесенский женский монастырь (Рузаевский район, село Пайгарма), история которого началась с чудесного исцеления. По преданию, солдату с больными ногами явилась икона святой великомученицы Параскевы, и он навсегда избавился от хвори, построив на этом месте часовню.
- Темников — самый старый город республики. Основан как крепость в середине XVI века. Это настоящий музей под открытым небом, где сохранились купеческие дома и старинные улочки.
- Итяковское городище (Темниковский район) — одно из древнейших археологических мест Мордовии. Первое поселение относится к I тысячелетию до нашей эры.
Республика Татарстан
Здесь можно прикоснуться к стенам, помнящим самого Тамерлана, спуститься в подземелья, где чеканили монету золотоордынские ханы, и увидеть падающую башню, с которой связана самая трагическая легенда Казани.
- Болгарский историко-архитектурный заповедник — древняя столица Волжской Булгарии, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть Соборную мечеть XIII века с 30-метровым минаретом, Восточный и Северный мавзолеи XIV века, руины ханского дворца.
- Елабужское городище — остатки булгарского поселения
X—XII веков. С ним связаны многочисленные легенды о «черте», который якобы построил башню за одну ночь.
- Остров-град Свияжск в месте слияния рек Щуки и Свияги, где Иван Грозный основал крепость для взятия Казани.
- Казанский Кремль (Казань) — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, древнейшая часть города, заложенная еще в X веке. Ансамбль включает археологические памятники
XII—XVI веков, Благовещенский собор и знаменитую падающую башню Сююмбике начала XVIII века. С ней связана легенда о царице Сююмбике, которая бросилась с нее, чтобы не выходить замуж за Ивана Грозного.
- Билярский историко-археологический комплекс (Алексеевский район) — древняя столица Волжской Булгарии домонгольского периода.
- Чуру-Барышевское городище (Апастовский район) — булгарский город
XI—XIV веков с хорошо сохранившейся системой укреплений (вал и два рва).
- Тетюшское городище II (Тетюши) — многослойный памятник, возраст которого достигает почти 4000 лет. Здесь найдены стоянки эпохи каменного века, поселения раннего железного века и золотоордынский слой.
- Древнее городище «Большие Тиганы»: остатки поселения финно-угорских народов, предшествовавших тюркским племенам на этой земле.
Удмуртская Республика
В Удмуртии можно подняться на священную гору Байгурезь, где по преданию удмуртские воины обретали силу, увидеть единственную в России сохранившуюся дореволюционную ветряную мельницу и услышать, как звучит рояль, на котором учился играть маленький Чайковский.
- Гора Байгурезь. Есть поверье, что если подняться на вершину с полным бокалом, не расплескав ни капли, удача будет сопутствовать во всем.
- Городище Иднакар (Глазов): археологический памятник
IX—XIII веков, одно из крупнейших поселений чепецкой культуры — предков современных удмуртов. На территории создан мультимедийный музей, воссоздающий атмосферу средневекового поселения.
- Музей-заповедник «Лудорвай» (Завьяловский район): здесь находится единственная в Удмуртии полностью сохранившаяся ветряная мельница 1912 года, которая до сих пор работает и перемалывает зерно.
- Музей-усадьба П. И. Чайковского (Воткинск) — дом в стиле классицизма 1806 года, где родился и провел детские годы великий композитор.
- Кушманское городище «Учкакар» (Ярский район) — одно из крупнейших городищ чепецкой культуры
IX—XIII веков с мощными оборонительными линиями.
Чувашская Республика
В Чувашии можно подняться на древние валы, увидеть соборы, помнящие Ивана Грозного, и заглянуть в подлинную почтовую станцию Сибирского тракта, где останавливались путешественники два века назад.
- Чувашский национальный музей собирает и хранит памятники истории и культуры чувашского народа.
- Этнокультурный парк «Сувар»— этнопарк деревянной обрядовой скульптуры. Включает более 130 скульптур, связанных с мифологией чувашского народа.
- Свято-Троицкий мужской монастырь (Чебоксары) — древнейший монастырь Чувашии, основанный в 1566 году.
- Этнокомплекс «Чуваш Керем» (деревня Малый Сундырь) — здесь воссоздано древнее городище «Чемень Карди», работает музей Сибирского тракта и почтовой станции «Стан ял».
- Усадьба Толмачевых (Цивильск) — двухэтажный каменный особняк первой половины XVIII века, одно из старейших гражданских строений Чувашии. Здесь располагается Цивильский историко-краеведческий музей.
- Чебаковское городище II «Хула ту» (Ядринский округ) — археологический памятник раннего железного века (III-V века н.э.).
Пермский край
Здесь можно пройти по следам Ермака, заглянуть в темницу, где томился дядя первого царя из династии Романовых, и подняться на колокольню, которая падает, но не сдается уже больше 300 лет.
- Нытвенский историко-краеведческий музей: в фондах хранятся документы, фотографии конца XIX — начала XX веков, старинные книги, предметы быта и этнографии.
- Музей истории купечества в Кунгуре расскажет о том, чем торговали и на чем богатели в царской глубинке. В историческом центре города сохранились особняки, Гостиный двор и знаменитый арт-объект «Пуп земли».
- Кунгур — город с плотной исторической застройкой XVIII — первой трети XX веков.
- Соликамск — город-музей под открытым небом, где с XV века варили соль и отправляли ее по всей России и в Европу. Здесь можно увидеть рассолоподъемные башни, варницы, соляные амбары. Главная архитектурная загадка — наклонная Соборная колокольня, местная «пизанская башня», стоящая под углом уже более 300 лет.
- Усолье — исторический центр, превратившийся в полуостров на водах Камского водохранилища. Визитная карточка — палаты Строгановых (начало XVIII в.).
- Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (Пермский район) — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный на берегу Камы.
- Ныроб — место памяти Михаила Романова. Здесь он томился в земляной яме-темнице и скончался в заточении. Кандалы, в которых сидел узник, сегодня хранятся в местном музее, а над местом его заточения возведена каменная часовня.
- Чердынь — древнейшая столица Перми Великой. Город, где сохранились остатки кремлевских валов, старинные церкви и дух средневекового русского фронтира.
Кировская область
Здесь можно пройти по следам ссыльных интеллигентов, увидеть крупнейшее в мире захоронение древних рептилий и заглянуть в дома легендарных личностей.
- Музей-диорама «Вятка 1917 год». Посетители могут увидеть масштабную диораму о событиях 1917 года в Вятке и другие экспозиции о дореволюционной жизни города.
- Котельничское местонахождение парейазавров — крупнейшее в мире захоронение парейазавров и других древних рептилий пермского периода (более 260 млн лет назад).
- Усадьба «Рябово» (Зуевский район) — родовое имение, где прошло детство великих художников Виктора и Аполлинария Васнецовых.
- Свято-Успенский Трифонов монастырь (Киров) — мужская обитель на высоком холме, основанная в 1580 году преподобным Трифоном Вятским.
- Дом-музей А. С. Грина (Киров) — мемориальный дом, где будущий автор «Алых парусов» провел детство и юность.
- Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (Киров) — мемориальная экспозиция в доме, где ссыльный писатель жил и работал над «Губернскими очерками».
- Город Слободской — старинный купеческий город. Жемчужина — деревянная Михайло-Архангельская церковь 1610 года, построенная без единого гвоздя.
Нижегородская область
Здесь мощные кремлевские стены XVI века помнят угрозу набегов, купеческие особняки хранят дух ярмарочного размаха, а деревянные церкви без единого гвоздя удивляют мастерством древних зодчих.
- Нижегородский кремль построен в начале XVI века и за свою историю ни разу не был захвачен. В наши дни это исторический и культурный центр города.
- Нижегородская ярмарка — одна из визитных карточек Нижнего Новгорода, исторический район, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи.
- «Заповедные кварталы» (Нижний Новгород) — музей под открытым небом из 28 деревянных домов середины XIX — начала XX века.
- Озеро Светлояр окружено множеством мифов. Согласно одной из легенд, именно здесь исчез легендарный город Китеж. Находится на территории природного парка «Воскресенское Поветлужье».
- Лесопарк «Щелоковский хутор» — музей под открытым небом, где представлены памятники деревянного зодчества
XVII—XIX веков.
- Усадьба Рукавишниковых (Нижний Новгород) — настоящий купеческий дворец в духе итальянского палаццо, пышно украшенный барочной лепниной, живописью и статуями.
- Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» (Большое Болдино) — родовое имение Пушкиных.
- Арзамас — старинный купеческий город с уникальной архитектурой и музеем русского патриаршества в старинном особняке.
- Городец — один из старейших городов Руси (основан в XII веке). Здесь сохранились валы древней крепости, с которых открывается панорамный вид на Волгу.
Оренбургская область
Здесь можно пройти по следам пугачевского бунта, увидеть единственный в России памятник сарматской культуре и заглянуть в готическую крепость, которую построил крепостной зодчий.
- Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей: в фондах хранится более 100 тысяч экспонатов, в том числе уникальная коллекция золотых изделий сарматов, кочевавших по этим землям с VII века до нашей эры.
- Музей истории Оренбурга расположен в здании бывшей гауптвахты 1856 года на Набережной улице. Напоминает средневековую крепость с башней и зубчатыми стенами. Экспозиция музея знакомит посетителей с историей города и области, а также с Пугачевским восстанием.
- Оренбургская крепость — военный объект, основанный в XVIII веке на Южном Урале. Играла ключевую роль в освоении и защите южных границ Российской империи от набегов кочевников.
- Караван-Сарай (Оренбург) — архитектурный комплекс 1837—1846 годов, построенный по проекту архитектора Александра Брюллова.
- Святые пещеры (село Покровка) — уникальный подземный скит, вырытый в скалах в конце XIX века казаком-отшельником Захарием Карцевым (впоследствии монахом Зосимой).
- Дом-музей семьи Ростроповичей (Оренбург) — единственный в стране музей, посвященный жизни и творчеству Мстислава Ростроповича.
- Ждановка (Александровский район) — село, основанное немецкими протестантами-меннонитами, бежавшими от религиозных гонений.
- Бердская слобода (Оренбург) — историческое поселение, где жил Емельян Пугачев, когда осаждал Оренбург.
Пензенская область
Это край литературных легенд, купеческих особняков и древних монастырей, хранящих вековые тайны.
- Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (село Лермонтово) — родовое имение бабушки поэта Елизаветы Арсеньевой, где Михаил Лермонтов провел детские годы.
- Музей А. Н. Радищева (село Радищево) — музей, посвященный писателю и философу Александру Радищеву. Расположен в восстановленном родовом имении его предков — дворян Аблязовых.
- Музей-усадьба В. Г. Белинского (город Белинский) — музей знаменитого литературного критика, расположенный в деревянном доме начала XIX века.
- Музей А .И. Куприна (село Наровчат) — дом, где родился и провел детство выдающийся писатель. В коллекции — подлинные вещи Куприна: фотографии, письма, кофеварка и пепельница, переданные его дочерью.
- Троице-Сканов женский монастырь (село Сканово) — комплекс середины XVII века с пятиглавым собором и подземным пещерным монастырем.
- Тихвинский Керенский мужской монастырь (село Вадинск) основан в 1683 году на месте явления чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери.
- Оборонительный вал — мемориальный комплекс, представляющий собой частично сохранившиеся остатки земляного вала Пензенской крепости XVII века.
- Здание Присутственных мест (Пенза) — комплекс построек 1786−1791 годов, памятник архитектуры федерального значения.
- Усадьба «Надеждино»: здесь можно ознакомиться с историей и архитектурой дворянской постройки.
Самарская область
В Самарской области можно спуститься в бункер, построенный для Сталина, увидеть единственный в Поволжье кремль, уцелевший с петровских времен, и побродить по дворянским усадьбам.
- Улица Ленинградская — настоящая «машина времени» в заповедные дореволюционные времена с доходными домами и семейными гнездами именитых купцов, лавками и почтой.
- Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова посвящен истории техники в Европе.
- Бункер Сталина (Самара) — рассекреченный подземный объект времен Великой Отечественной войны, построенный в 1942 году на глубине 37 метров.
- Особняк Путилова (бывшее Дворянское собрание) — памятник архитектуры федерального значения 1851−1853 годов, яркий образец классицизма с видом на Волгу. Здесь проходили балы, концерты, заседала элита губернии.
- Сызранский кремль (Сызрань) — единственный уцелевший кремль на волжском берегу между Казанью и Астраханью, памятник федерального значения. Возведен по указу Петра I в 1683 году для защиты рубежей от кочевников.
Саратовская область
Здесь можно увидеть единственную в Поволжье консерваторию в неоготическом стиле, спуститься в подземные ходы первых европейских колонистов и пройти по проспекту, который называют саратовским Арбатом.
- Город Маркс (бывший Екатериненштадт) — бывшая столица поволжских немцев, основанная в 1765 году переселенцами по указу Екатерины II. В городе сохранились немецкие постройки и подземные ходы времен первых европейских колонистов, действуют кирхи с живым органом, работает цирк и краеведческий музей.
- Город Вольск — исторический купеческий город на высоком берегу Волги, окруженный меловыми горами.
- Саратовская государственная консерватория — визитная карточка города, построенная в 1902 году в неоготическом стиле по проекту архитектора Александра Ягна.
- Проспект Петра Столыпина — главная пешеходная улица Саратова, которую часто сравнивают с московским Арбатом.
- Мельница братьев Шмидт (Саратов) — памятник промышленной архитектуры XIX века. Построена в 1883 году архитектором Алексеем Салько.
- Водяная мельница в селе Лох (Новобурасский район) — уникальный памятник деревянного зодчества XIX века, построенный без единого гвоздя.
- Усадьба Нарышкиных (село Пады) — одна из красивейших дворянских усадеб Поволжья. Главный дом с колоннами, старинный парк и пруды создают атмосферу «золотого века» русской усадьбы.
- Вольск — город-музей под открытым небом. Здесь практически нетронутой сохранилась купеческая застройка XIX века.
Ульяновская область
Здесь можно пройти по аллеям парка, где гулял Пушкин, заглянуть в гимназию, где учился Ленин, и увидеть единственный в России памятник букве «Ё».
- Ульяновский областной краеведческий музей имени И. А. Гончарова. Открыт в 1895 году. Коллекция насчитывает более 142 тысяч экспонатов, включая археологические и палеонтологические находки, нумизматические коллекции, народные костюмы, фотографии, а также личные вещи И. А. Гончарова.
- Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» (Ульяновск) объединяет 18 музеев под открытым небом в историческом центре города. Здесь можно увидеть подлинные интерьеры купеческих особняков, лавки, мастерские и жилые дома.
- Дом-памятник И. А. Гончарова (Ульяновск) — величественное здание в стиле модерн, построенное в 1912—1915 годах по проекту архитектора Августа Шодэ.
- Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» — реконструкция фрагмента оборонительной линии XVII века, защищавшей восточные границы Русского государства.
- Музей «Симбирская мужская гимназия» (Ульяновск) — здание 1790 года постройки, где с 9 до 17 лет учился Владимир Ульянов и окончил гимназию с золотой медалью.
- Дом, где родился И. А. Гончаров (Ульяновск) — мемориальный дом, в котором появился на свет автор «Обломова».
