Что жарить на мангале, если не хочется мяса: подборка идей от шеф‑повара

На майских праздниках не всегда хочется готовить традиционный шашлык. Некоторые соблюдают диету, другие постятся, а третьи просто ищут более лёгкие и здоровые варианты. Однако это не повод отказываться от удовольствия от приготовления на мангале. Овощи, рыба и сыр, приготовленные на огне, могут стать отличным дополнением к вашему столу и подарить незабываемые вкусовые ощущения.
Овощи: главный герой мангала.
Овощи на гриле давно перестали быть просто гарниром. Они могут стать самостоятельным блюдом, которое удивит вас и ваших гостей. Шеф-повар Алексей Боголюбов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рекомендовал выбирать для гриля баклажаны, кабачки, сладкий перец, шампиньоны, кукурузу и репчатый лук.
Для того чтобы овощи получились сочными и ароматными, нарежьте их крупно — толстыми кружками или половинками. Это поможет сохранить их структуру и не пересушить. Перед жаркой смешайте овощи с растительным маслом, солью, перцем и сушёными травами. Мариновать их не нужно — достаточно 10−15 минут, пока разгораются угли.
Особенно вкусными получаются баклажаны и перец, если после гриля сложить их в миску, накрыть крышкой и дать постоять несколько минут. Это позволит овощам «дойти» и раскрыть свой вкус.
Рыба: лёгкая и полезная альтернатива мясу.
Если вы не хотите готовить мясо, но хотите что-то вкусное и сытное, рыба станет отличным выбором. На мангале можно приготовить стейки из семги, форели, судака или скумбрии.
Для маринада используйте оливковое масло, лимонный сок, чеснок и травы. Мариновать рыбу нужно не более 20−30 минут, чтобы специи не перебили её вкус, а лимон не «сварил» её до гриля.
Важно следить за временем приготовления рыбы. Как только мякоть станет матовой и легко расслаивается вилкой, снимите её с решетки. Чтобы нежное филе не прилипало к решетке и не распадалось на куски, используйте фольгу или решетку-противень.
Сыр на гриле: быстрый и вкусный хит.
Сыр на гриле — это ещё один отличный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Шеф-повар Алексей Боголюбов рекомендует использовать сулугуни, адыгейский сыр или специальные сыры для гриля. Они хорошо держат форму и не растекаются.
Нарежьте сыр толстыми ломтиками, смажьте маслом, посыпьте специями и выложите на хорошо прогретую решётку. Жарьте по 1−2 минуты с каждой стороны. Как только появится корочка и лёгкие полоски от решетки, снимите сыр с решётки. Он прекрасно сочетается с овощами-гриль, свежими томатами и зеленью.