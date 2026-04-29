Лыжная база в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян

Лыжная база «Южный» в Перми будет носить имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
С такой инициативой к главе региона обратился председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Александр Ивонин. Губернатор инициативу поддержал. На базе тренируются будущие чемпионы адаптивного спорта. Этим летом спорткомплекс обновят, а в сентябре пройдёт торжественное мероприятие по присвоению имени.
«Уверен, это станет отличным примером для наших юных спортсменов и вдохновит их на новые достижения», — написал Махонин.
Напомним, лыжница Анастасия Багиян на Паралимпиаде-2026 завоевала три золотые медали. Вместе с ней в Играх участвовал ведущий лыжник Сергей Синякин. Спортсмены одержали победу в спринте, 10-километровой гонке и индивидуальной гонке на 20 километров.