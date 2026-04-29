В Красноярском крае расчистят пять стихийных свалок в лесах

В Красноярском крае до 1 октября 2026 года ликвидируют пять крупных несанкционированных свалок, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона. Работы пройдут в лесных массивах в окрестностях Дивногорска, а также в Сосновоборском, Богучанском, Курагинском и Манско-Уярском округах. Уборка начнется сразу после схода снега. На очищенных от мусора участках лесники высадят молодые деревья. Для предотвращения новых нарушений эти территории возьмут под контроль: установят фотоловушки, а также мониторинг будут вести с помощью беспилотников и наземных патрулей. О новых свалках можно сообщить по телефону горячей линии: 8 800 100−94−00. За незаконный сброс мусора предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей с обязанностью вывезти отходы из леса. Всего за последние четыре года в Красноярском крае расчистили 228 свалок на землях гослесфонда и высадили на их месте более 100 тысяч саженцев сосны.