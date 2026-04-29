Народные приметы на 30 апреля: чего нельзя делать в день Зосимы Пчельника?

30 апреля верующие вспоминают преподобного Зосиму Соловецкого, на Руси его называли Пчельником. В этот день на Руси чтили пасечников, боялись долго спать и чесали друг другу пятки. Существовали в старину и другие правила, а также строгие запреты: их нарушение, если верить приметам, может сулить нищету, одиночество и болезни. Расскажем, как нужно вести себя 30 апреля, чтобы избежать неприятностей.
Народные приметы на 30 апреля: что нельзя делать.
В день Зосимы Пчельника ни в коем случае не стоит спорить с пожилыми людьми. Тому, кто забудет про этот запрет, в давние времена сулили одинокую старость.
Не стоит уезжать далеко от дома. В чужих краях путника ждут беды и лишения, предупреждали старцы на Руси.
Считалось, что 30 апреля лучше не надо печь хлеб и есть мучное. Якобы из-за этого деньги в доме водиться не будут.
Чтобы в семье не было разлада, муж с женой не должны ложиться спать в разное время.
Если девушка опасается, что ее избранник на ней не женится, в день Зосимы Пчельника должна ходить исключительно с покрытой головой. Показавшись без головного убора или с распущенными волосами, она обречет себя на сплетни и пересуды, которые оттолкнут от нее кавалера.
Представительницам прекрасного пола не стоит долго смотреться в зеркало. Так можно красоту свою проглядеть, говорили наши предки.
Не следует долго спать и отлынивать от дел. Есть риск столкнуться с нищетой и голодом.
Если соберетесь в этот день пополнить запасы продовольствия, внимательно следите за кошельком — велика вероятность встречи с воришками.
Не стоит надевать новые вещи, а то удача на целый год отвернется.
Если верите в приметы, ни за что на свете не отказывайте в помощи нуждающимся. В противном случае, можете сами оказаться на их месте. Во всяком случае, так считали наши пращуры.
Народные приметы на 30 апреля: что можно делать.
В этот день на Руси особое внимание уделяли здоровью. На Зосиму Пчельника было принято угощаться медом и пить травяные чаи. Чревоугодие и употребление крепких напитков порицалось.
Люди старались встать пораньше, чтобы побольше сделать до обеда. Пропускать эту трапезу было нельзя. Мудрецы в старину говорили, что так можно сил лишиться. Вечером наши предки могли отправиться в баню. Они брали с собой по два веника, как правило, березовый и дубовый: первый — хвори прогоняет, второй — от сглаза избавляет.
День подходит для работы и помощи окружающим. Можно сходить в гости или пригласить друзей к себе. Если во время посиделок у наших пращуров вдруг возникала конфликтная ситуация, они чесали друг другу пятки.
В давние времена дата считалась удачной для новых знакомств. Молодые девушки и парни приглядывали себе пару. Считалось, что встреча 30 апреля может оказаться судьбоносной.
В ночь на 30 апреля снятся вещие сны. Важно запомнить их детали, особенно если вам явятся усопшие родственники. Они могут предупредить о каком-то важном событии в будущем. Обратите внимание на цифры, если таковые появятся в вашем сновидении. Рассказывать кому-либо об увиденном на Руси не советовали, чтобы не навлечь на себя беду.
Народные приметы о погоде на 30 апреля.
Солнечный день 30 апреля указывает на жаркое лето и богатый урожай. Если на улице пасмурно, следующий сезон окажется дождливым, но подарит много грибов.
Если пчелы проснулись, меда в этом году будет с избытком.
Туман предвещает потепление, град — похолодание.
Если на Зосиму Пчельника ударили морозы, следующая зима будет лютой.
Также на Руси люди обращали внимание на поведение животных и птиц. Если вороны низко над землей кружат, дождя не миновать. Воробьи задорно чирикают и по веткам прыгают? На днях похолодает. Вой собак указывает на ненастье.
Именинники 30 апреля.
В этот день именины празднуют Адриан, Александр, Ананий, Ефрем, Зосима, Макар, Моисей, Роберт и Семен.