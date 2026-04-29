Народные приметы на 30 апреля: чего нельзя делать в день Зосимы Пчельника?

Люди старались встать пораньше, чтобы побольше сделать до обеда. Пропускать эту трапезу было нельзя. Мудрецы в старину говорили, что так можно сил лишиться. Вечером наши предки могли отправиться в баню. Они брали с собой по два веника, как правило, березовый и дубовый: первый — хвори прогоняет, второй — от сглаза избавляет.