Махонин: пожар произошел на промплощадке в Пермском крае из-за атаки БПЛА

После атаки БПЛА небо над Пермью заволокло густым дымом от горящего объекта, его было видно из многих районов города, сообщил 59.RU. Telеgram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Перми также прошел «черный дождь». Пермяки в соцсетях поделились кадрами следов, которые остаются от осадков на одежде, коже и машинах. Предположительно, это может быть пепел. Краевое управление Роспотребнадзора взяло пробы воздуха в городе, о результатах исследования пока не сообщалось.